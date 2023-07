MLS, già scoppiata la Messi-mania: presentazione a Miami il 16 luglio

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Nella Major League Soccer è Messi-mania. L'Inter di Miami ha annunciato che il prossimo 16 luglio presenterà ufficialmente il campione argentino sul campo del proprio stadio in Florida. Un "antipasto" in vista del via del campionato di calcio statunitense il prossimo 16 luglio. La presentazione del sette volte Pallone d'oro e capitano dell'Argentina, campione del mondo in carica, rientra nelle operazioni di marketing del club statunitense che ha voluto anche dare un nome a quello che si delinea come un vero e proprio evento in perfetto stile Usa: "The Unveil" ovvero "La Presentazione". (ANSA).