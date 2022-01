Mondiali 2022, aperta la vendita dei biglietti: prezzi da 61 a 1422 euro

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - E' iniziata la vendita dei biglietti per i Mondiali di calcio 2022 in Qatar (21 novembre-18 dicembre) ed i prezzi sono inferiori a quelli praticati nelle precedenti edizioni, ha annunciato la Fifa. Una lotteria consente agli aspiranti spettatori internazionali di acquistare biglietti a partire da 69 dollari (61 euro), circa un terzo in meno rispetto a quelli venduti per l'edizione del 2018 in Russia. Il prezzo di un posto per la finale può però arrivare a 1.607 dollari (1.422 euro). Gli organizzatori non hanno ancora annunciato quanti spettatori potranno entrare negli stadi a causa delle incertezze legate al Covid. I residenti del Qatar e i lavoratori migranti - il cui trattamento è stato fonte di polemiche - possono acquistare i biglietti per 11 dollari, ovvero meno di 10 euro. I tifosi che si iscrivono ora alle diverse offerte, a seconda che preferiscano prenotare per una determinata partita, seguire una determinata squadra o prenotare per stadio, partecipano a una lotteria la cui prima estrazione avverrà l'8 febbraio. I vincitori verranno quindi avvisati prima dell'8 marzo. (ANSA).