Morto Vincenzo Siniscalchi, storico avvocato di Maradona: il cordoglio di ADL

Addio all'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi: si è spento all'età di 92 anni colpito da un da un malore fatale mentre partecipava a un incontro dell'Anpi . Era stato, tra gli altri, anche l'avvocato di Diego Armando Maradona e si è distinto come deputato per tre legislature e successivamente come membro del Consiglio superiore della magistratura. La sua influenza si estendeva oltre il mondo legale, essendo stato anche un critico e produttore cinematografico.

Sono arrivate anche le condoglianze del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha salutato l'avvocato attraverso un tweet sul suo profilo X: "Nel calcio ha lavorato spesso per il Napoli. Nella politica è stato un deputato illuminato. Alla sua famiglia la mia vicinanza e quella di tutto il Calcio Napoli. Ciao Vincenzo".