Allegri oggi rientra a Napoli: ecco dove ha passato il giorno di riposo

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La ripresa degli allenamenti è prevista oggi pomeriggio a Castel Volturno, dove gli azzurri cominceranno a preparare la trasferta del Franchi.

Il Napoli torna al lavoro dopo la vittoria contro il Bologna. Massimiliano Allegri aveva concesso al gruppo circa 24 ore di riposo per recuperare energie e trascorrere un po’ di tempo libero prima di iniziare la preparazione alla prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. La ripresa degli allenamenti è prevista oggi pomeriggio a Castel Volturno, dove gli azzurri cominceranno a preparare la trasferta del Franchi.

Napoli, Allegri rientra da Torino: oggi la ripresa verso la Fiorentina

Come racconta Il Mattino, alcuni calciatori hanno approfittato della giornata libera per godersi le ultime temperature estive. Tra questi anche Rasmus Hojlund, avvistato dai tifosi napoletani sul litorale flegreo mentre passeggiava con il suo cane. Diverso il programma di Allegri. Il tecnico, scrive il quotidiano, “ha fatto rientro ieri mattina a Torino per alcune questioni personali” e tornerà oggi a Napoli per dirigere la seduta pomeridiana.

L'attenzione sarà subito rivolta alla Fiorentina. Il Napoli sarà impegnato domenica nel lunch match contro i viola, appuntamento che precederà la lunga sosta per gli impegni delle Nazionali tra settembre e ottobre. Per Allegri sarà dunque l'occasione per verificare le condizioni della squadra e iniziare a studiare le scelte in vista della trasferta di Firenze.