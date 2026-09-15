Tuttonapoli Cosa ci ha detto Napoli-Bologna: i cinque punti di Tuttonapoli

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Napoli-Bologna 1-0, arriva la prima vittoria stagionale al Maradona per gli uomini di Allegri.

Il Napoli vince di misura contro il Bologna e scaccia via il momento negativo dopo le ultime tre sconfitte consecutive, tra campionato e Champions. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli per provare ad analizzare cosa ci ha detto l'ultima gara degli azzurri.

Il Napoli cresce nella ripresa - Nel primo tempo qualche occasione non pulita. Nella ripresa, con gli ingressi di Lang e Favasuli, più idee ed intensità. Se Lang dopo un tiro istantaneo e qualche sgasata svanisce come spesso accade, è proprio sulla corsia di destra che nasce il gol-vittoria. Un Favasuli molto propositivo serve Lobotka in area, in una posizione che raramente occupa. Colui che di solito inizia le azioni, abbassandosi tra i due centrali, questa volta vede uno spazio e trova tre punti vitali.

Favasuli, voglia e tecnica - Il Napoli per il futuro riparta da calciatori giovani e motivati. Proprio come Favasuli. L'ingresso di chi ha tanta fame e vuole spaccare il mondo, abbinato ad una buona tecnica. Su quella fascia si può riaccendere una speranza; il Napoli potrebbe ritornare a creare pericoli anche dal lato opposto e non puntare a sfondare solo sul lato sinistro. L'ex Catanzaro può riaccendere una zona del campo dove i senatori sembrano aver esaurito ogni tipo di energia.

Lucca manda Allegri su tutte le furie - Qualche palla tenuta bene, un recupero in pressione che stava per diventare un assist per Favasuli ma poi nel momento decisivo Lucca getta via qualche piccolo accenno di positività. Un paio di contropiedi sprecati; in uno si fa chiudere, nell'ultimo soprattutto dove se non riesci a fare gol devi almeno tenerla, l'ex Udinese perde palla e commette fallo. La sfuriata di Allegri è tutto un programma. Hojlund non può giocarle tutte e nell’anno dove si è scelto di rinunciare ad una terza punta, non ci sono garanzie.

Gestione De Bruyne - E' stato uno dei migliori in campo. Uno dei più coinvolti nella manovra: tanti spunti per i compagni, primo per occasioni create e l'avvicinamento alla trequarti gli permette anche di tentare una conclusione a ridosso dell'area. Come sottolineato da Allegri, però, va gestito. Le lacune sul mercato e i primi problemi dei compagni di reparto, lo hanno portato a giocare quasi tutti gli ultimi 180'. Per quanto sia molto generoso, nel non risparmiarsi anche in non possesso, non parliamo più di un giovane e va preservato per averlo a disposizione evitando cali nelle prestazioni.

Tre punti vitali - Il Napoli recupera tre punti alla Juventus e due a Lazio e Milan. Realisticamente, gli azzurri più di un già difficile quarto posto difficilmente potranno puntare. Inter, Roma e Como stanno viaggiando ad altri ritmi. Già tanti infortuni, una rosa incompleta ed una squadra che comunque fa fatica ad ingranare. Prima della sosta arriva la delicata trasferta del Franchi, che non è mai semplice, ma il Napoli non può perdere ulteriore terreno dopo aver già perso due partite.