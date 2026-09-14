Tuttonapoli Favasuli, che impatto! In Napoli-Bologna numeri da spaccapartita

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Costantino Favasuli cambia Napoli-Bologna entrando dalla panchina: assist decisivo, due occasioni create e numeri da autentico spaccapartita

L’impatto di Costantino Favasuli ha cambiato il volto di Napoli-Bologna. Subentrato a Politano al 45' del secondo tempo, l'esterno classe 2004 ha aggiunto energia, strappi e imprevedibilità sulla fascia destra, contribuendo a spostare l’inerzia della partita. Suo l’assist per il gol decisivo di Stanislav Lobotka, tante le giocate di sostanza e qualità.

Favasuli cambia la partita

I numeri fotografano una prestazione da autentico spaccapartita: in appena 45 minuti Favasuli ha effettuato 28 tocchi, creato due occasioni - una diventata assist - e completato due dribbling su tre, risultando primo tra gli azzurri in quest'ultima statisticha. L'esterno azzurro ha inciso anche in fase difensiva, recuperando quattro possessi e vincendo cinque duelli su sette. Un ingresso di carattere e personalità, premiato dal boato del Maradona e dall’assist che ha deciso la gara.

Il paragone di Allegri per Favasuli

"È un cavallo giovane, forse non si aspettava neanche lui di arrivare a Napoli, ma non dimentichiamoci che anche Politano e Spinazzola hanno fatto quello che dovevano fare. Anche Lang è entrato bene, ma deve essere molto più decisivo. È una questione di testa e non di tecnica", le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa, commentando la prestazione di Costantino Favasuli.