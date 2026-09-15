Il Napoli presenta alla stampa il film del centenario: ecco la data
Il film del Centenario entra nel vivo. Venerdì 18 settembre, al Magnolia, si terrà l’incontro stampa che accompagnerà l’inizio delle riprese della pellicola prodotta dalla Filmauro e nata da un’idea del presidente Aurelio De Laurentiis. Il soggetto porta la firma di Mimmo Carratelli e Maurizio de Giovanni, con quest’ultimo che ha curato anche la sceneggiatura. Alla regia ci sarà Massimiliano Pacifico.
Film del Centenario, al via le riprese: De Laurentiis presenta il progetto al Magnolia
All’incontro parteciperà il presidente De Laurentiis insieme al regista e ad alcuni dei protagonisti del film: Gino Rivieccio, Antonio Orefice, Susy Del Giudice e Giovanni Esposito. Presente anche Maurizio de Giovanni. L’appuntamento di venerdì rappresenterà dunque il primo passo ufficiale verso la realizzazione del film dedicato al Centenario, un progetto targato Filmauro che vedrà coinvolti alcuni volti molto conosciuti del panorama artistico napoletano.
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