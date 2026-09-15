Napoli, falsa partenza: sei punti in meno dopo quattro giornate

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a Juventus di Luciano Spalletti ha infatti 7 punti, tre in meno rispetto alla squadra guidata da Igor Tudor un anno fa

Il portale Tuttomercatoweb mette a confronto le classifiche di Serie A dopo le prime quattro giornate con quelle della passata stagione. Tra le squadre che hanno fatto registrare il passo indietro più evidente c’è il Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno raccolto finora 6 punti, ben sei in meno rispetto allo stesso momento del campionato 2025/26, quando il Napoli del secondo anno di Antonio Conte era a punteggio pieno. Un dato che rende quello della formazione partenopea il peggior confronto tra le big rispetto alla scorsa stagione.

Napoli, sei punti in meno rispetto alla scorsa stagione

“Male la Juventus, peggio il Napoli”, sottolinea Tuttomercatoweb nell’analisi. La Juventus di Luciano Spalletti ha infatti 7 punti, tre in meno rispetto alla squadra guidata da Igor Tudor un anno fa, mentre il Milan di Amorim è a quota 8, con un punto in meno rispetto al Milan di Allegri. Decisamente differente la situazione per altre formazioni. L’Inter di Cristian Chivu è a punteggio pieno con 12 punti e ne ha sei in più rispetto a un anno fa. Bene anche la Roma di Gian Piero Gasperini, prima a quota 12 e con tre punti in più, mentre la Lazio di Gennaro Gattuso fa registrare il miglior progresso: 10 punti e un +7 rispetto alla passata stagione.