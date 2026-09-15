Ufficiale Scozia, i convocati per la Nations League: fuori McTominay, c’è Gilmour

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Scozia, sei giocatori della Serie A convocati da Sebastien Pocognoli per la Nations League: nella lista c'è anche Billy Gilmour del Napoli.

C'è anche Billy Gilmour tra i sei calciatori di Serie A convocati dalla Scozia per i prossimi impegni di Nations League. Il centrocampista del Napoli è stato inserito dal commissario tecnico Sebastien Pocognoli nella lista per le quattro gare in programma nelle prossime due settimane contro Slovenia, Svizzera e Macedonia del Nord. La Slovenia sarà affrontata due volte, completando un calendario particolarmente intenso per la Nazionale scozzese.

Scozia, i rappresentanti della Serie A

Insieme a Gilmour sono stati convocati altri cinque giocatori provenienti dal campionato italiano. Si tratta dei difensori Josh Doig del Sassuolo e Nathan Patterson del Torino, dei centrocampisti Lewis Ferguson del Bologna e Lennon Miller dell'Udinese e dell'attaccante Kieron Bowie, anche lui in forza al Sassuolo. Sono dunque sei i rappresentanti della Serie A scelti da Pocognoli per i prossimi appuntamenti internazionali.

Scozia, l'elenco completo dei convocati

Portieri: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford City)

Difensori: Luis Binks (Brondby), Josh Doig (Sassuolo), Colby Donovan (Celtic), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Scott McKenna (Dinamo Zagabria), Nathan Patterson (Torino), Andy Robertson (Tottenham), Kieran Tierney (Celtic), Stephen Welsh (Swansea City)

Centrocampisti: Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), Lennon Miller (Udinese), Kenny McLean (Norwich City), John McGinn (Aston Villa), Josh McPake (Heart of Midlothian)

Attaccanti: Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla), James Wilson (Heart of Midlothian)