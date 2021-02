Napoli ancora fuori ai 16esimi di Europa League: è la quarta volta per gli azzurri

Per la quarta volta in otto partecipazioni complessive, il Napoli saluta l'Europa League ai 16esimi di finale. Di seguito il cammino dei partenopei in questa competizione.

Il Napoli in Europa League:

Europa League 2010/11: uscito ai sedicesimi di finale contro il Villarreal

Europa League 2012/13: uscito ai sedicesimi contro il Viktoria Plzen

Europa League 2013/14: entrato ai sedicesimi, uscito agli ottavi contro il Porto

Europa League 2014/15: uscito in semifinale contro il Dnipro

Europa League 2015/16: uscito ai sedicesimi contro il Villarreal

Europa League 2017/18: entrato ai sedicesimi, uscito ai sedicesimi contro il Lipsia

Europa League 2018/19: entrato ai sedicesimi, uscito ai quarti contro l'Arsenal

Europa League 2020/21: uscito ai sedicesimi contro il Granada