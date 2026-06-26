L'ambasciatore Usa che ha incontrato ADL: “Vorrei acquistare un club di Serie A”

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Fertitta incontra De Laurentiis e rilancia: in futuro vuole acquistare un club italiano.

L'incontro tra Aurelio De Laurentiis e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha inevitabilmente acceso curiosità e indiscrezioni. Tuttavia, secondo quanto emerso, non si sarebbe trattato di un vertice legato a possibili operazioni economiche sul Napoli, bensì di un appuntamento istituzionale organizzato a bordo del superyacht Boardwalk, dove l'ambasciatore ha ospitato alcune delle personalità più rappresentative della città insieme alle rispettive consorti.

Fertitta sogna un club italiano: "Dopo il mandato mi piacerebbe acquistarne uno"

Al di là del suo ruolo diplomatico, Tilman J. Fertitta è uno dei più importanti imprenditori statunitensi. Nel 2017 ha acquistato la franchigia NBA degli Houston Rockets per la cifra record di 2,2 miliardi di dollari, diventando anche proprietario dell'organizzazione eSport Clutch Gaming. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Fertitta ha però aperto a un futuro nel calcio italiano: "Nei prossimi due anni e mezzo non potrò concludere alcun affare con l’Italia, ma posso dirvi che dopo mi piacerebbe molto possedere una squadra di calcio in Italia. Sarebbe un grande onore per me. Napoli? Nessuna città o luogo in particolare, non posso dirlo".