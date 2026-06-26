Bari, Marino sceglie il nuovo ds: in pole c'è il figlio Ernesto
Con Pierpaolo Marino nel ruolo di direttore generale, il Bari è pronto ad avviare un nuovo ciclo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, la priorità del club biancorosso sarà la nomina del nuovo direttore sportivo, una scelta fondamentale per programmare la prossima stagione. Tra i profili valutati prende quota quello di Ernesto Marino, figlio del nuovo dg ed ex dirigente di Sorrento e Campobasso, che al momento appare in vantaggio sugli altri candidati. In alternativa, potrebbe ricoprire il ruolo di responsabile dell'area scouting.
Per la panchina avanza Toscano, nessun contatto con Castori
Parallelamente il Bari continua a lavorare anche sulla scelta del nuovo allenatore. Sempre secondo il quotidiano pugliese, stanno crescendo le quotazioni di Domenico Toscano, tecnico esperto e specialista delle promozioni dalla Serie C, categoria conquistata per ben quattro volte nel corso della sua carriera. Al contrario, non trovano conferma le indiscrezioni relative a un possibile approdo di Fabrizio Castori: al momento, infatti, non risultano trattative o contatti in corso tra il club biancorosso e l'allenatore marchigiano.
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