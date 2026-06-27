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Il Napoli prepara il doppio colpo, Corriere dello Sport: “Khalaili e Gila”
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Entra nel vivo il calciomercato del Napoli ormai giunti alla fine del mese di giugno: il club azzurro è pronto ad ufficiliazzare Massimiliano Allegri come allenatore della prima squadra e Giovanni Manna vuole regalare subito un doppio colpo. Secondo il Corriere dello Sport infatti, la doppia operazione prevede gli acquisti dell'esterno Khalaili e del difensore centrale Gila.
Nella prima pagina del quotidiano sportivo, spazio anche al poker della Francia sulla Norvegia con uno strepitoso Dembele, e al clamoroso ritorno di Nico Paz al Como dopo le diverse discussioni di mercato. Taglio basso dedicato al primo acquisto del Milan, l'attaccante portoghese Goncalo Ramos.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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