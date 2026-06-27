Ramos nella Top 10 degli acquisti più costosi in Serie A: al secondo resiste Higuain
A sorpresa, Goncalo Ramos sarà uno dei calciatori più costosi nella storia della Serie A, oltre a essere il più pagato in assoluto dal Milan. Finora, i rossoneri non avevano alcun colpo nella top ten degli acquisti del massimo campionato. A breve sì. Non sono ancora ufficialmente note le cifre dell’operazione con il Paris Saint-Germain. L’affare oscilla, in base alle indiscrezioni, tra i 65 milioni di euro più 5 di bonus e i 74 milioni più bonus non meglio precisati.
In ogni caso, Ramos si piazzerà come minimo all’ottavo posto, scavalcando Teun Koopmeiners ed “eliminando” Gianluigi Buffon. Di fatto, è una corsa contro il tempo per escludere il più grande portiere nella storia del calcio, dato che anche Nico Paz entrerà in questa classifica molto presto.
I dieci acquisti più costosi nella storia della Serie A.
1. Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, 2018/19: 117 milioni di euro.
2. Gonzalo Higuain dal Napoli alla Juventus, 2016/17: 90 milioni di euro.
3. Matthijs de Ligt dall’Ajax alla Juventus, 2019/20: 85,5 milioni di euro.
4. Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, 2021/22: 85,4 milioni di euro.
5. Arthur Melo dal Barcellona alla Juventus, 2020/21: 80,6 milioni di euro.
6. Victor Osimhen dal Lille al Napoli, 2020/21: 78,9 milioni di euro.
7. Romelu Lukaku dal Manchester United all’Inter, 2019/20: 74 milioni di euro.
8. Teun Koopmeiners dall’Atalanta alla Juventus, 2024/25: 58,4 milioni di euro.
9. Hernan Crespo dal Parma alla Lazio, 2000/01: 56,81 milioni di euro.
10. Gianluigi Buffon dal Parma alla Juventus, 2001/02: 52,88 milioni di euro.
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