Conte-Italia? Il nuovo ct potrebbe vivere a Napoli: il retroscena sulla casa

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Conte resta legato a Napoli: il retroscena su De Laurentiis e la casa a Chiaia.

Da oggi il nuovo presidente federale Giovanni Malagò intensificherà le valutazioni per individuare il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Roberto Mancini resta in attesa di sviluppi, ma nelle ultime ore continua a crescere il consenso attorno ad Antonio Conte, sostenuto da diversi dirigenti della Serie A. Tra i principali estimatori dell'ex allenatore del Napoli ci sarebbe anche il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, che spinge per affidargli la guida degli azzurri.

Napoli potrebbe restare la casa di Conte

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis vedrebbe con favore l'eventuale nomina di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale. L'ex tecnico azzurro, infatti, avrebbe deciso insieme alla moglie Elisabetta di mantenere la propria abitazione nel quartiere Chiaia, continuando così a vivere a Napoli anche in caso di approdo in FIGC. Il forte legame costruito con la città avrebbe reso particolarmente sofferto l'addio al club partenopeo, ma Conte sarebbe comunque convinto di aver portato la squadra oltre i propri limiti, conquistando lo Scudetto nel 2025 e il secondo posto nella stagione successiva. Secondo il quotidiano, le motivazioni della separazione non sarebbero legate alle tensioni ambientali, ma esclusivamente alla conclusione di un ciclo.