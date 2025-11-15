Napoli-Atalanta, partita la vendita libera ma non c'è sold-out: ecco i settori disponibili

Napoli-Atalanta, partita la vendita libera ma non c'è sold-out: ecco i settori disponibili TuttoNapoli.net
© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport
Oggi alle 10:15Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli vs Atalanta, match che si disputerà sabato 22 Novembre alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. E' iniziata ieri la vendita libera, ma ci sono ancora disponibilità. Da Ticketone risultano ampie disponibilità per le Curve inferiori e Tribuna Posillipo ed anche in Tribuna Nisida. Di seguito riepiloghiamo i prezzi comunicati dal Napoli.

Settore  FASE 1 - FASE 2

CURVE INFERIORI 35,00 €40,00 €

CURVE SUPERIORI 50,00 €55,00 €

DISTINTI INFERIORI 65,00 €80,00 €

DISTINTI SUPERIORI 80,00 €95,00 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 95,00 €110,00 €

TRIBUNA NISIDA 100,00 €120,00 €

TRIBUNA POSILLIPO 125,00 €145,00 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 140,00 €165,00 €