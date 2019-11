Napoli atterrato a Liverpool: comincia adesso la trasferta di Champions

E' ufficialmente iniziata la due giorni inglese per Carlo Ancelotti e i suoi ragazzi. Il Napoli è atterrato a Liverpool in questi minuti. Partito in mattinata, il volo degli azzurri ha fatto destinazione proprio ora all'aeroporto John Lennon, nel Merseyside. Può cominciare la trasferta di Champions League. Adesso tutti i fatti di cronaca devono restare lontani dalla squadra.