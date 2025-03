Napoli Basket ko, Cremona vince lo scontro salvezza: 94 a 85 al Pala Radi

vedi letture

Al Pala Radi la Vanoli Cremona batte il Napoli Basket con il punteggio di 95 a 84. Vittoria pesante in ottica salvezza per i padroni di casa, seconda sconfitta consecutiva invece per gli azzurri. A distinguersi nell'incontro è stato Corey Davis, che sulla parità a quota 82 ha fatto dieci punti con tre triple in meno di due minuti.

Il tabellino:

Vanoli Cremona: Christon 14, Willis 11, Jones 2, Davis 28, Conti ne, Zampini 9, Nikolic 15, Poser 2, Lacey 3, Villa ne, Burns 3, Owens 7 All. Brotto

Napoli Basket: Pullen 14, Zubcic 16, Treier 5, Pangos 11. De Nicolao 2, Woldentensae, Saccoccia, Egbunu 10, Green 8, Tote 19. Mabor ne . All.Valli