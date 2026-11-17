Compleanno in casa Napoli: Beukema compie gli anni, gli auguri del club

Napoli, Sam Beukema compie 28 anni: gli auguri di De Laurentiis, l'esordio con gol a Firenze e i numeri in azzurro.

Giornata speciale in casa Napoli per Sam Beukema, che oggi, 17 novembre, festeggia il suo 28° compleanno. Il difensore olandese, nato il 17 novembre 1998 a Deventer, ha ricevuto gli auguri ufficiali della SSC Napoli attraverso una nota pubblicata sul sito del club. “A Beukema vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli”, si legge nel messaggio della società, accompagnato da un affettuoso “Buon compleanno Sam!”. Un'occasione per celebrare il centrale azzurro e ripercorrere le tappe più significative della sua esperienza con la maglia partenopea.

Beukema, dall'esordio con gol contro la Fiorentina alla Supercoppa Italiana: i numeri con il Napoli

L'avventura di Sam Beukema con il Napoli è cominciata il 13 settembre, quando il difensore ha esordito allo stadio Franchi nella vittoria per 3-1 contro la Fiorentina, trovando immediatamente anche il suo primo gol in maglia azzurra. Un debutto da ricordare per l'olandese, che da allora ha collezionato 38 presenze e due reti con il club partenopeo. Nel suo percorso figura anche la conquista della Supercoppa Italiana nella scorsa stagione, un trofeo al quale ha contribuito durante la sua esperienza napoletana. Nel giorno del suo 28° compleanno, il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la società hanno voluto dedicargli un messaggio di auguri, celebrando il difensore e il suo contributo alla squadra.