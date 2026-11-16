Serata nera anche per McTominay e Gilmour: la Scozia perde 4-0 con la Svizzera

La Scozia di McTominay e Gilmour crolla 4-0 contro la Svizzera in Nations League. I due centrocampisti del Napoli non evitano la pesante sconfitta

Serata da dimenticare anche per Scott McTominay e Billy Gilmour, protagonisti della pesante sconfitta della Scozia, travolta 4-0 dalla Svizzera nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League. I padroni di casa passano in vantaggio al 22' grazie all'autorete di Ferguson, prima di dilagare nella ripresa con le reti di Boteli al 47', Sanches al 51' e Amdouni all'89'. Per quanto riguarda i due centrocampisti del Napoli, Scott McTominay parte titolare e rimane in campo per tutta la partita, mentre Billy Gilmour viene sostituito al 58' da Christie. Una sconfitta che chiude nel peggiore dei modi il percorso degli scozzesi nel girone.

Nations League, la classifica del girone della Scozia

1 - Svizzera 16 punti in 6 partite giocate, 15 gol fatti e 1 gol subito

2 - Slovenia 11 punti in 6 partite giocate, 8 gol fatti e 3 gol subiti

3 - Scozia 7 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 10 gol subiti

4 - Macedonia del Nord 0 punti in 6 partite giocate, 1 gol fatto e 15 gol subiti