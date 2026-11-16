Nations League, la Serbia perde ancora e chiude a 0 punti. Milinkovic resta in panchina
Si chiude con un'altra sconfitta il percorso della Serbia in Nations League. La Nazionale serba perde 1-0 contro la Grecia nella sesta e ultima giornata del Gruppo 2 della Lega A, terminando la competizione con zero punti in sei partite. A decidere l'incontro è la rete di Masouras al 69', su assist di Pavlidis. Una serata amara anche per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, rimasto in panchina per tutti i novanta minuti. La Serbia chiude così all'ultimo posto del raggruppamento, con quattro gol segnati e dodici subiti, retrocedendo in Lega B.
Nations League Lega A, la classifica del Gruppo 2
1 - Germania 11 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 3 gol subiti
2 - Olanda 11 punti in 6 partite giocate, 14 gol fatti e 10 gol subiti
3 - Grecia 11 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 10 gol subiti
4 - Serbia 0 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 12 gol subiti
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