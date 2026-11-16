Nations League: brutta serata per 'napoletani' ed ex, ko anche Elmas. Tutti i risultati
Si chiude un'altra giornata di Nations League, con dieci partite disputate tra le quattro leghe. In Lega A, la Germania travolge 5-0 l'Olanda grazie anche alla doppietta di Wirtz, mentre la Grecia supera 1-0 la Serbia. Serata negativa per i calciatori del Napoli: Noa Lang e Vanja Milinkovic-Savic restano in panchina con le rispettive Nazionali. In Lega B, la Svizzera domina la Scozia, imponendosi 4-0: Scott McTominay disputa l'intera partita, mentre Billy Gilmour viene sostituito al 58'. Successo esterno anche per la Slovenia, che batte 3-0 la Macedonia del Nord di Eljif Elmas. Nelle altre sfide, vittorie per Lituania, Isole Faroe, Estonia e Islanda, mentre terminano in parità Gibilterra-Malta e Kazakistan-Slovacchia.
Nations League, tutti i risultati di lunedì 16 novembre
Lega A
Germania-Olanda 5-0
Grecia-Serbia 1-0
Lega B
Macedonia del Nord-Slovenia 0-3
Svizzera-Scozia 4-0
Lega C
Isole Faroe-Moldavia 1-0
Kazakistan-Slovacchia 2-2
Estonia-Bulgaria 2-1
Islanda-Lussemburgo 3-0
Lega D
Lituania-Liechtenstein 2-1
Gibilterra-Malta 1-1
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