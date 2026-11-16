Nations League: brutta serata per 'napoletani' ed ex, ko anche Elmas. Tutti i risultati

Tutti i risultati della Nations League di lunedì 16 novembre. Germania e Svizzera travolgenti, sconfitte per le Nazionali di Lang, McTominay e Gilmour

Si chiude un'altra giornata di Nations League, con dieci partite disputate tra le quattro leghe. In Lega A, la Germania travolge 5-0 l'Olanda grazie anche alla doppietta di Wirtz, mentre la Grecia supera 1-0 la Serbia. Serata negativa per i calciatori del Napoli: Noa Lang e Vanja Milinkovic-Savic restano in panchina con le rispettive Nazionali. In Lega B, la Svizzera domina la Scozia, imponendosi 4-0: Scott McTominay disputa l'intera partita, mentre Billy Gilmour viene sostituito al 58'. Successo esterno anche per la Slovenia, che batte 3-0 la Macedonia del Nord di Eljif Elmas. Nelle altre sfide, vittorie per Lituania, Isole Faroe, Estonia e Islanda, mentre terminano in parità Gibilterra-Malta e Kazakistan-Slovacchia.

Nations League, tutti i risultati di lunedì 16 novembre

Lega A

Germania-Olanda 5-0

Grecia-Serbia 1-0

Lega B

Macedonia del Nord-Slovenia 0-3

Svizzera-Scozia 4-0

Lega C

Isole Faroe-Moldavia 1-0

Kazakistan-Slovacchia 2-2

Estonia-Bulgaria 2-1

Islanda-Lussemburgo 3-0

Lega D

Lituania-Liechtenstein 2-1

Gibilterra-Malta 1-1