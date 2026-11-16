Nations League, che batosta per l'Olanda: ko 5-0 con la Germania. Lang resta in panchina

La Germania travolge 5-0 l'Olanda nell'ultima giornata di Nations League. Noa Lang resta in panchina, mentre i tedeschi chiudono in testa al girone

Serata da dimenticare per l'Olanda, travolta 5-0 dalla Germania nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League. I tedeschi sbloccano il risultato al 41' con Scherhant, poi dilagano nella ripresa: Wirtz firma una doppietta al 60' e al 71', mentre Schlotterbeck e Gruda completano il pokerissimo rispettivamente al 65' e al 77'. Una pesantissima sconfitta per gli Oranje, con l'attaccante del Napoli Noa Lang rimasto in panchina per tutta la partita. La Germania chiude così il girone al primo posto, davanti proprio all'Olanda.

Nations League Lega A, la classifica del Gruppo 2

1 - Germania 11 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 3 gol subiti

2 - Olanda 11 punti in 6 partite giocate, 14 gol fatti e 10 gol subiti

3 - Grecia 11 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 10 gol subiti

4 - Serbia 0 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 12 gol subiti