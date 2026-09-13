Napoli-Bologna, il divieto svuota il settore ospiti: ecco quanti saranno i tifosi rossoblù

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Settore ospiti Napoli-Bologna, il dato sui tifosi rossoblù

Il divieto di trasferta ai residenti in Emilia-Romagna si fa sentire, scrive quest'oggi il Resto del Carlino facendo il punto su quanti tifosi seguiranno quest'oggi il Bologna nella sfida al Maradona contro il Napoli di Allegri. Ieri sera i biglietti venduti erano in totale 20 ed era difficile aspettarsi qualcosa di diverso.

Napoli-Bologna, appena 20 tifosi nel settore ospiti

Si tratta, considerando il divieto per intera regione, quasi unicamente degli iscritti al club rossoblù "Roma '89" che hanno provato ad organizzarsi per seguire la squadra. Arriva anche un'altra indicazione: in tribuna al Maradona non ci sarà neanche il presidente Saputo che dunque non seguirà il gruppo in trasferta.