Serie B, i risultati: il Modena pareggia in extremis con l'azzurrino Ambrosino
La 4ª giornata di Serie B è entrata nel vivo ieri sera, venerdì 11 settembre, con il match delle 19:00 tra Empoli e Arezzo, mentre il quadro completo del turno si completerà solo domani pomeriggio con gli ultimi due incontri in programma. Nel frattempo, si sono già conclusi i tre anticipi delle ore 15:00, che hanno regalato un solo risultato pieno e due pareggi. L'unico successo di giornata porta la firma del Padova, che tra le mura amiche dell'Euganeo ha avuto la meglio sull'Ascoli, conquistando i tre punti davanti al proprio pubblico.
Diverso l'epilogo negli altri due campi. Al Druso il Modena ha strappato un pareggio in extremis, grazie al gol dell'azzurrino Ambrosino, fissando l'1-1 contro il SudTirol al termine di una gara in rimonta. Stesso punteggio e stessa dinamica nella sfida tra Vicenza e Juve Stabia, con la squadra ospite costretta anche in questo caso a inseguire prima di agguantare il pari.
SERIE B - 4ª GIORNATA
Già giocate
Empoli - Arezzo 0-1
75' [aut.] Romagnoli (E)
Benevento - Hellas Verona 3-1
18' Pierozzi (B), 24' Sarr (H), 59' Okereke (B), 65' Lamesta (B)
Pisa - Virtus Entella 1-4
2' Guiu (V), 32' Cuppone (V), 45'+2 Franzoni (V), 73' Correia (P), 80' Tirelli (V)
Padova - Ascoli 1-0
63' Galazzi
Sudtirol - Modena 1-1
35' Okoro (S), 88' Ambrosino (M)
Vicenza - Juve Stabia 1-1
52' Corazza (V), 78' [rig.] Di Nardo (J)
Sabato 12 settembre 2026
Ore 17.15 - Catanzaro - Carrarese
Ore 19.30 - Cesena - Cremonese
Domenica 13 settembre 2026
Ore 17.15 - Avellino - Palermo
Ore 17.15 - Mantova - Sampdoria
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 9*
Südtirol 8
Mantova 7*
Modena 7
Ascoli 7
Padova 7
Avellino 6*
Pisa 6
Empoli 6
Arezzo 6
Cesena 5*
Vicenza 5
Hellas Verona 4
Virtus Entella 4
Benevento 4
Cremonese 3*
Juve Stabia 2 (penalizzata di 2 punti)
Carrarese 1*
Sampdoria 1*
Catanzaro 0*
* una gara in meno
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