Serie B, i risultati: il Modena pareggia in extremis con l'azzurrino Ambrosino

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La 4ª giornata di Serie B è entrata nel vivo ieri sera, venerdì 11 settembre, con il match delle 19:00 tra Empoli e Arezzo, mentre il quadro completo del turno si completerà solo domani pomeriggio con gli ultimi due incontri in programma. Nel frattempo, si sono già conclusi i tre anticipi delle ore 15:00, che hanno regalato un solo risultato pieno e due pareggi. L'unico successo di giornata porta la firma del Padova, che tra le mura amiche dell'Euganeo ha avuto la meglio sull'Ascoli, conquistando i tre punti davanti al proprio pubblico.

Diverso l'epilogo negli altri due campi. Al Druso il Modena ha strappato un pareggio in extremis, grazie al gol dell'azzurrino Ambrosino, fissando l'1-1 contro il SudTirol al termine di una gara in rimonta. Stesso punteggio e stessa dinamica nella sfida tra Vicenza e Juve Stabia, con la squadra ospite costretta anche in questo caso a inseguire prima di agguantare il pari.

SERIE B - 4ª GIORNATA

Già giocate

Empoli - Arezzo 0-1

75' [aut.] Romagnoli (E)

Benevento - Hellas Verona 3-1

18' Pierozzi (B), 24' Sarr (H), 59' Okereke (B), 65' Lamesta (B)

Pisa - Virtus Entella 1-4

2' Guiu (V), 32' Cuppone (V), 45'+2 Franzoni (V), 73' Correia (P), 80' Tirelli (V)

Padova - Ascoli 1-0

63' Galazzi

Sudtirol - Modena 1-1

35' Okoro (S), 88' Ambrosino (M)

Vicenza - Juve Stabia 1-1

52' Corazza (V), 78' [rig.] Di Nardo (J)

Sabato 12 settembre 2026

Ore 17.15 - Catanzaro - Carrarese

Ore 19.30 - Cesena - Cremonese

Domenica 13 settembre 2026

Ore 17.15 - Avellino - Palermo

Ore 17.15 - Mantova - Sampdoria

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 9*

Südtirol 8

Mantova 7*

Modena 7

Ascoli 7

Padova 7

Avellino 6*

Pisa 6

Empoli 6

Arezzo 6

Cesena 5*

Vicenza 5

Hellas Verona 4

Virtus Entella 4

Benevento 4

Cremonese 3*

Juve Stabia 2 (penalizzata di 2 punti)

Carrarese 1*

Sampdoria 1*

Catanzaro 0*

* una gara in meno