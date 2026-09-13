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Il Napoli non può sbagliare, Il Mattino: "Conta solo vincere"

Il Napoli non può sbagliare, Il Mattino: "Conta solo vincere"TuttoNapoli.net
Oggi alle 09:00Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net
La prima pagina del quotidiano Il Mattino di domenica 13 settembre 2026,

"Conta solo vincere" titola quest'oggi, domenica 13 settembre 2026, la prima pagina del quotidiano partenopeo Il Mattino prendendo in prestito le parole di Max Allegri. Al Maradona quest'oggi alle 18 c'è la "partita-verità" contro il Bologna e si registra l'urlo di Allegri: voglio i tre punti. Di seguito la prima pagina integrale