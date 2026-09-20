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Italia, Cristante dà forfait: Mancini convoca il sostituto

Italia, Cristante dà forfait: Mancini convoca il sostitutoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:15Notizie
di Antonio Noto
Italia, Cristante indisponibile: Mancini chiama Samuele Ricci. Confermata la prima convocazione di Vergara.

Inizierà questa sera il raduno dell’Italia a Coverciano, dove da domani la Nazionale comincerà a preparare i primi quattro appuntamenti del girone di UEFA Nations League. Alle ore 14 è prevista anche la conferenza stampa del Ct Roberto Mancini. Intanto arriva una variazione nell’elenco dei convocati: Bryan Cristante, a seguito della partita disputata con la Roma contro l’Inter, è indisponibile per un problema fisico e non potrà rispondere alla chiamata. Al suo posto Mancini ha convocato il centrocampista del Como Samuele Ricci, che raggiungerà il gruppo nelle prossime ore.

Italia, i convocati aggiornati di Mancini

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus).

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).