Incredibile, solo 7 gol: il Napoli di Allegri è il peggiore degli ultimi 21 anni (dalla C)
Il problema offensivo del Napoli trova conferma nei numeri. Dopo le prime sei partite ufficiali della stagione 2026/27, gli azzurri hanno realizzato appena 7 gol: per ritrovare un dato peggiore bisogna tornare indietro di 21 anni, alla stagione 2005/06, quando il Napoli militava in Serie C e si fermò a 6 reti.
Napoli, appena 7 gol in sei partite: dato peggiore dal 2005/06
Gol segnati dopo 6 partite ufficiali (tra tutte le competizioni)
STAGIONE 26/27: 7
STAGIONE 25/26: 10
STAGIONE 24/25: 14
STAGIONE 23/24: 11
STAGIONE 22/23: 17
STAGIONE 21/22: 16
STAGIONE 20/21: 15
STAGIONE 19/20: 15
STAGIONE 18/19: 9
STAGIONE 17/18: 20
STAGIONE 16/17: 14
STAGIONE 15/16: 15
STAGIONE 14/15: 9
STAGIONE 13/14: 14
STAGIONE 12/13: 15
STAGIONE 11/12: 9
STAGIONE 10/11: 10
STAGIONE 09/10: 8
STAGIONE 08/09: 8
STAGIONE 07/08: 9
STAGIONE 06/07: 8
STAGIONE 05/06: 6
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