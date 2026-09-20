Serie B, Ambrosino decisivo: l’attaccante del Napoli firma il 2-1 sull’Empoli
Il Modena chiude la quinta giornata di Serie B battendo 2-1 in rimonta l’Empoli. I toscani passano in vantaggio al 27’ con lo spagnolo Gerard Yepes, preciso nella conclusione dal limite dell’area. Nella ripresa cambia però la partita: Andrea Belotti ritrova il gol dopo un anno e un giorno con una bella acrobazia e firma il pareggio, dando il via alla rimonta della squadra di Galloppa.
Ambrosino firma il sorpasso: gol decisivo per l’attaccante del Napoli
A completare la rimonta è Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Modena. Dopo aver cercato più volte la conclusione e aver sfiorato il gol, nella ripresa sale in cattedra con una frustata di testa che vale il definitivo 2-1. Una prestazione di movimento e concretezza per il napoletano, al secondo gol consecutivo e decisivo per un successo che permette agli emiliani di agganciare l’Ascoli al quarto posto, a tre punti dalla capolista Palermo. L’Empoli resta invece dodicesimo a quota 6.
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