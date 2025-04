Napoli-Empoli, tradizione negativa per Conte contro i toscani: precedenti e quote

Domani sera Napoli-Empoli chiude la 32ª giornata di Serie A. Tutto in favore della squadra di Antonio Conte in questa sfida che chiude la 32ª giornata di Serie A. Partenopei che si giocano il titolo, toscani che si trovano in terzultima posizione e con poche giornate ancora da giocare non possono più permettersi di sbagliare, anche se in questo 2025 non hanno vinto una sola partita.

Le quote. Napoli a corrente alternata da febbraio, al punto da aver perso il primo posto in classifica. Solo due vittorie nelle ultime 9 partite, entrambe in casa. Partenopei che da 10 partite non sono in grado di segnare più di 2 reti nei 90'. Quella che era una difesa imperforabile, ha subito almeno un gol in 10 delle ultime 11 partite. Al "Maradona" la squadra segna da 7 gare consecutive dove ha trovato 5 vittorie e 2 pareggi. L'ultimo ko interno l'8 dicembre contro la Lazio (0-1). Empoli che non ha vinto una sola partita nel 2025: ultima gioia l'8 dicembre, vittoria a Verona (1-4). Da allora 11 sconfitte e 5 pareggi, gli ultimi 2 ottenuti nelle ultime 2 settimane, contro Como e Cagliari. Empoli che nel 2025 non ha mai segnato più di un gol nei 90'. In trasferta la squadra di Roberto D'Aversa ha ottenuto solamente tre punti nelle ultime 8 partite. Interessante la quota maggiorata di Snai che per l'over 0.5 paga ben 8 volte la posta giocata.

I precedenti. Confronto numero 33 tra le due squadre con bilancio di grande equilibrio. Il Napoli ha vinto 14 volte contro le 12 dell'Empoli. 6 i pareggi. I toscani hanno vinto due delle ultime tre partite giocate al "Maradona", sempre per 0-1. Il pareggio è il risultato che manca da più tempo, 2-2 nel dicembre 2014. A sorpresa, Antonio Conte ha un bilancio negativo contro l'Empoli: in cinque confronti ha vinto solo una volta, pareggiato e perso due. Conte non ha mai perso con Roberto D'Aversa, in quattro confronti sono arrivate 3 vittorie e un pareggio. D'Aversa ha battuto due volte il Napoli, perso sette e non ha mai pareggiato contro i partenopei.

Pronostico marcatore. Romelu Lukaku può diventare per il Napoli un fattore decisivo in chiave scudetto. Ci si aggrappa a lui per il sogno. l bomber belga, nell'ultima gara giocata al 'Maradona' contro il Milan, non solo ha segnato la rete numero 400 in carriera, ma ha anche agganciato Maradona a quota 81 gol in campionato. E visto che è rimasto a secco contro il Bologna, nel posticipo del 32esimo turno di campionato, Big Rom comincerà a pregustare il sorpasso al Diez. Basta una rete. C'è un'altra statistica che fa ben sperare i tifosi azzurri: il Napoli ha sempre vinto quando Romelu ha fatto centro. Undici gol in questo campionato, undici vittorie. Una garanzia. Il gol di Lukaku è quotato 2.25 da Bet365; 2.00 da Betsson; 1.95 da VinciTu; 1.90 da Eurobet.