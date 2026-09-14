Foto Km percorsi e intensità, quanto corre De Bruyne! È il 4º del Napoli ad un passo da Di Lorenzo

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La prestazione di Kevin De Bruyne contro il Bologna è stata notevole non soltanto sul piano tecnico. Il centrocampista del Napoli ha percorso complessivamente 11,167 chilometri, piazzandosi al quarto posto tra gli azzurri alle spalle di Gilmour (12,743), Lobotka (11,917) e Di Lorenzo (11,491). Appena 324 metri, dunque, lo separano dal capitano.

Significativi anche i dati relativi all’intensità: De Bruyne ha coperto 2,419 chilometri in corsa e 155 metri in sprint, accompagnando qualità e partecipazione offensiva a un importante contributo atletico. Numeri che confermano la crescita del belga, di condizione e probabilmente in conseguenza di prestazione, che ora viene schierato più vicino alla porta da Massimiliano Allegri, rendendolo molto presente nello sviluppo della manovra azzurra.