Coppa Italia, domani il Napoli conoscerà l'avversario agli ottavi: programma e tabellone

Coppa Italia, domani il Napoli conoscerà l'avversario agli ottavi: programma e tabelloneTuttoNapoli.net
Oggi alle 18:30Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

Domani si completa il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. In serata è prevista la sfida della Fiorentina, prossima rivale del Napoli in campionato, ma che riceve il Pisa proprio per conquistare un posto contro il Napoli al Maradona negli ottavi di finale della competizione. Di seguito il programma, la programmazione tv ed il quadro degli ottavi di finale. 

Le partite dei sedicesimi di finale

Genoa-Sudtirol: 15 settembre ore 18 su Italia 1
Fiorentina-Pisa: 15 settembre ore 21 su Italia 1
Parma-Cremonese: 0-2
Torino-Monza: 0-1
Sassuolo-Frosinone: 4-3 dcr
Udinese-Venezia: 2-1
Palermo-Mantova: 5-2
Cagliari-Verona: 1-2

Le partite degli ottavi di finale (2 dicembre 2026, 16 dicembre 2026 e 13 gennaio 2027)

Partita 1: Inter-Genoa/Sudtirol
Partita 2: Bologna-Palermo
Partita 3: Milan-Monza
Partita 4: Como-Cremonese
Partita 5: Roma-Verona
Partita 6: Juventus-Sassuolo
Partita 7: Atalanta-Udinese
Partita 8: Napoli-Fiorentina/Pisa