De Bruyne, nessun allarme per il cambio: per il belga solo crampi

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Attimi di apprensione al Maradona nel finale di Napoli-Bologna, quando Kevin De Bruyne, all'87', si è girato verso la panchina chiedendo il cambio. Il centrocampista belga già da qualche minuto non sembrava al meglio. A far temere il peggio anche un episodio precedente, quando De Bruyne aveva provato a intervenire su Lewis Ferguson allungando la gamba e sentendo tirare. Al suo posto Allegri ha inserito Mathias Olivera anche per gestire il finale confuso del Bolohna.

De Bruyne, solo crampi: punta alla continuità contro la Fiorentina

Nel post-partita sono arrivate però tutte le rassicurazioni del caso. A partire da Max Allegri, ma anche quest'oggi quello che filtra è che non c'è cessun infortunio per il centrocampista belga, che aveva speso molte energie in una gara di alto livello, giocata su ottimi ritmi per tutti i 90 minuti prima del cambio forzato. Una conferma che porta sollievo in casa Napoli, ora che sta scoprendo i grandi colpi della stella belga e Allegri può dargli continuità verso la gara con la Fiorentina prima della sosta lunga.