Napoli favorito contro la Fiorentina: tutte le quote del 32^ turno

(ANSA) - ROMA, 08 APR - A sette giornate dalla fine del campionato, la volata scudetto è lanciata. Il weekend del 32° turno di Serie A consegna al Napoli l'impegno sulla carta più complicato: al Maradona, domenica alle 15, arriva una Fiorentina che, nonostante la cessione di Vlahovic nel mercato di gennaio, è rimasta a contatto con la zona Europa e deve anche recuperare una partita, quella contro l'Udinese del 27 aprile. La squadra di Spalletti, però, sogna un tricolore che a Napoli manca da 32 anni e, contro i viola, potrà contare anche sul rientro di Osimhen, che ha scontato il turno di squalifica. Le quote Snai sono tutte dalla parte degli azzurri, con l'«1» a 1,75, il pareggio a 3,80 e la vittoria della Fiorentina (che ha già sbancato lo stadio dedicato a Maradona in Coppa Italia, anche se dopo i supplementari) a 4,50. L'Inter, distante quattro punti dalla vetta ma con una partita in meno, sarà la prima delle tre in lotta per lo scudetto a scendere in campo. Sabato alle 18 a San Siro i nerazzurri ospitano il Verona di Tudor, già sicuro della salvezza e costretto alla sconfitta una sola volta nelle ultime sette partite giocate. Una serie positiva, però, di cui non sembrano tenere conto gli analisti, che piazzano il successo dell'Inter a 1,35, con il pari a 5,25 e il colpo dell'Hellas addirittura a 8,25. Domenica sera, invece, tocca al Milan, di scena sul campo del Torino, con l'obiettivo di dimenticare lo 0-0 contro il Bologna che ha mantenuto i rossoneri in vetta alla Serie A ma che rappresenta un'occasione fallita. Il «2» a 1,90 è l'esito con la quota più bassa, con la vittoria granata che vale invece 4 volte la posta. Un cammino, quello del Milan, contraddistinto dagli Under: ben cinque consecutivi, gli ultimi quattro addirittura sotto la soglia dell'1,5. Un risultato con meno di due gol segnati è quotato a 3,05, con l'Under "classico" a 1,70 e l'Over a 2,00. La Juventus, dopo la delusione dello scontro diretto perso contro l'Inter, riparte da favorita a Cagliari: il riscatto dei bianconeri paga 1,60. (ANSA).