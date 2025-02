Ufficiale Napoli-Fiorentina, dalle 12 è partita a grande ritmo la vendita libera: info e dettagli

Dalle 12 di oggi è partita - con tanti utenti in coda virtuale - la vendita libera per Napoli-Fiorentina, match che si disputerà domenica 9 Marzo alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito i dettagli diffusi dal club: la vendita dei biglietti si è articolata come sempre in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni.

Ecco i due prezzi per possessori di Fidelity Card e vendita libera:

CURVE INFERIORI 30 € 35 €

CURVE SUPERIORI 45 € 50 €

DISTINTI INFERIORI 55 € 65 €

DISTINTI SUPERIORI 70 € 80 €

DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 85 € 95 €

TRIBUNA NISIDA 95 € 105 €

TRIBUNA POSILLIPO 115 € 125 €

TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 135 € 150 €