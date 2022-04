Napoli-Fiorentina, poche migliaia di biglietti al sold-out: ecco i settori ancora disponibili

Si procede spediti verso il tutto esaurito per la sfida contro la Fiorentina: restano poche migliaia di biglietti tra Curve inferiori, Nisida e Posillipo.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Napoli nell’era De Laurentiis non è mai stato così vicino alla vetta a sette partite dal termine del campionato e nel rush finale ogni dettaglio può fare la differenza. Il pubblico lo sa, per questo tornerà a popolare il Maradona per la prima volta al 100% di capienza con la nuova denominazione. Si procede spediti verso il tutto esaurito per la sfida contro la Fiorentina: restano poche migliaia di biglietti tra Curve inferiori e Tribuna Posillipo.

Questi i prezzi diffusi dalla SSCNapoli:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 30,00

Curve anello superiore € 25,00

Curve anello inferiore € 15,00