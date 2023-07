Napoli-Hatayspor in pay per view ma gratis su Youtube per errore: cosa è successo

La gara è stata visibile per più di trenta minuti prima del blocco poi dei turchi.

Napoli-Hatayspor, terzo test estivo ed il primo nel secondo ritiro pre-campionato dopo Anaune e Spal, era disponibile in diretta Tv su Sky ma in pay per view, al costo di 9,99 euro. Il match amichevole, tuttavia, almeno per mezz'ora è stato visibile in chiaro sul canale Youtube del club turco che ha infatti condiviso il link per tutti i tifosi direttamente dai canali ufficiali social così da favorire la fruizione agli utenti. La gara è stata visibile per più di trenta minuti prima del blocco poi dei turchi.