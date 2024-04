Napoli inguardabile, ma dopo 70' è entrato solo Mazzocchi. Poi ne cambia due

Francesco Calzona non ama troppo i cambi. Così in una delle gare più brutte della stagione dopo 70' è stato fatto solo un cambio

Francesco Calzona non ama troppo i cambi. Così in una delle gare più brutte della stagione dopo 70' è stato fatto solo un cambio, ovvero Mazzocchi per l'ammonito Natan all'intervallo. In panchina per ora Raspadori, Simeone, Lindstron, Ngonge. Per ora non entra ancora nessuno e la partita sta per finire.

Aggiornamento 19.27 - Al minuto 72' sono entrati Raspadori e Ngonge per Politano e Kvaratshelia. Dunque nonostante il Napoli debba pareggiarla il modulo resta il 4-3-3 con tre centrocampisti.