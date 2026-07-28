Ufficiale Festa Centenario, info e modalità d'accesso: prenotazioni gratuite al via domani

vedi letture

Centenario Napoli, Bianchini svela programma, ospiti e modalità d'accesso alla festa del 1° agosto.

Il conto alla rovescia per il Centenario della SSC Napoli entra nel vivo e Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business del club, ha svelato i dettagli della grande festa in programma sabato 1° agosto. Le celebrazioni prenderanno il via alle 19:26, un orario scelto per richiamare simbolicamente il periodo 1926-2026, con una suggestiva processione che partirà da Piazza Carità e attraverserà il cuore della città fino a Piazza del Plebiscito. Lungo il percorso si alterneranno sette quadri musicali e cinque artistici, con il coinvolgimento di circa 400 artisti, 200 musicisti, 100 attori e 100 bambini, in uno spettacolo pensato per raccontare la storia e l'identità di Napoli. L'arrivo in Piazza del Plebiscito è previsto intorno alle 20:26, quando prenderà il via il secondo atto della serata.

Leggende del Napoli, ospiti d'eccezione e spettacolo finale in tutta la città

Sul palco di Piazza del Plebiscito andrà in scena uno show di circa un'ora e mezza condotto da Serena Autieri e Alessandro Siani, con la partecipazione di numerosi artisti e protagonisti del mondo dello spettacolo. Il momento più emozionante sarà l'incontro tra le leggende azzurre e gli attuali calciatori del Napoli, grazie alla collaborazione con Napoli Legends: tra gli abbinamenti annunciati spiccano Di Lorenzo-Bruscolotti, Vergara-Hamsik, McTominay-Alemao e Neres-Careca. Presenti anche Salvatore Esposito, Marco D'Amore, Maurizio De Giovanni, Cristiana Dell'Anna e Andrea Sannino. Per accedere a Piazza del Plebiscito sarà necessario prenotarsi gratuitamente tramite un portale online, disponibile dalle 15:00 di domani, con ogni utente che potrà scaricare fino a due QR Code d'ingresso. La festa coinvolgerà inoltre tutta la città con il Pizza Village gratuito, un maxischermo in Piazza Municipio, la Notte Azzurra con videomapping sui principali monumenti, spettacoli pirotecnici in più punti di Napoli e il gran finale sul lungomare con DJ set e fuochi d'artificio sul Golfo.