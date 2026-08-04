Ufficiale Restyling Maradona, cresce la capienza: oltre 63mila posti e più di 50mila omologati UEFA

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Il nuovo Maradona aumenta la capienza e supera i 50mila posti omologati UEFA.

Il progetto di restyling dello Stadio Diego Armando Maradona porterà a un significativo incremento della capienza complessiva e dei posti conformi agli standard UEFA. L'intervento consentirà di trasformare l'impianto in una struttura più moderna e funzionale, aumentando sensibilmente il numero di spettatori che potranno assistere agli eventi internazionali e migliorando al tempo stesso accessibilità, comfort e servizi dedicati al pubblico.

Più posti UEFA, aree hospitality e spazi per i tifosi con disabilità

Attualmente il Maradona dispone di 54.732 posti, dei quali 34.287 omologati UEFA. Al termine dei lavori la capienza salirà a 63.300 spettatori, con 50.270 posti pienamente conformi ai requisiti UEFA. L'aumento sarà quindi di 8.568 posti complessivi e di 16.270 posti omologati UEFA. Il progetto prevede inoltre 672 posti dedicati agli spettatori con disabilità, distribuiti lungo l'intero impianto, e la realizzazione di 36 sky box da 16 posti ciascuno, per un totale di 576 posti hospitality, destinati a migliorare l'offerta premium del nuovo stadio.