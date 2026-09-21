Allegri diserta l'incontro arbitri-club a Lissone: ecco chi è presente per il Napoli
Giornata di confronto tra arbitri e club di Serie A nella sede ICB di Lissone, dove si trova il Centro VAR della Lega. Al primo incontro ufficiale hanno partecipato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, il designatore arbitrale Daniele Orsato, il direttore tecnico Domenico Messina e numerosi allenatori del massimo campionato. Non era presente, invece, Massimiliano Allegri: il tecnico del Napoli non ha preso parte direttamente alla riunione e il club azzurro è stato rappresentato dal suo vice Marco Landucci.
Da Spalletti a Chivu e Amorim: gli allenatori presenti
Diversa la scelta di molti altri club, rappresentati direttamente dai rispettivi tecnici. Per la Juventus era presente Luciano Spalletti, mentre l'Inter ha partecipato con Cristian Chivu e il Milan con Ruben Amorim. All'incontro di Lissone hanno preso parte anche Cesc Fabregas, Gattuso, Abate, Palladino, Pisacane, Cuesta, Aquilani, Juric e De Rossi, per un confronto tra le componenti tecniche delle società e i vertici arbitrali.
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