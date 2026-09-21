Altro forfait per l'Italia: dopo Cristante, out Dimarco. Mancini convoca il sostituto
Altro forfait nell'Italia, che dopo Cristante perderà anche Federico Dimarco per la lunga sosta per le nazionali e la Nations League. Al posto dell'Inter, per le quattro partite in programma, il ct azzurro Roberto Mancini ha convocato Matteo Ruggeri.
Il comunicato da Coverciano
Questa la nota ufficiale con cui la FIGC: "A seguito della visita medica effettuata presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, il difensore dell’Inter Federico Dimarco - non avendo recuperato dal problema fisico accusato con il club - risulta indisponibile per gli impegni con la Nazionale e nelle prossime ore lascerà il ritiro. Al suo posto il Ct Roberto Mancini ha convocato il difensore dell’Aston Villa Matteo Ruggeri".
La nuova lista azzurra
Questa quindi la lista dei convocati dell'Italia aggiornata con gli ultimi cambiamenti.
Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).
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