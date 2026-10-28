Napoli ripreso al 43': Varela buca la difesa azzurra

Napoli ripreso al 43': Varela buca la difesa azzurraTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:30Notizie
di Antonio Noto

Al 43' il Monza pareggia con Varela! Robinson, dal lato corto sinistro dell'area, pennella per Varela che di testa anticipa Rafa Marin ed infila Milinkovic-Savic riportando il punteggio in parità: 1-1 al Brianteo. 

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