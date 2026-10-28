Tegola Lobotka! Lo slovacco esce dal campo in lacrime

Tegola Lobotka! Lo slovacco esce dal campo in lacrimeTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:03Notizie
di Antonio Noto

Al 14' problemi alla caviglia per Stanislav Lobotka, a terra dopo uno scontro con Mangas: cure in corso per la mente del centrcampo azzurro. ll centrocampista azzurro esce in barella in lacrime, necessario il primo cambio in casa Napoli con Gilmour che sostituisce lo slovacco

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