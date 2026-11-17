Ufficiale Castel Volturno, Vergara rientra dalla Nazionale: il report del club

Napoli, allenamento pomeridiano verso il Torino: lavoro di forza in palestra e rientro di Antonio Vergara dalla Nazionale.

Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato 21 novembre alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra azzurra si è ritrovata al SSC Napoli Training Center per una seduta pomeridiana dedicata al lavoro fisico. Come comunicato dalla società attraverso il report ufficiale, il gruppo ha svolto esercizi di forza in palestra, proseguendo il programma di avvicinamento alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali.

Napoli-Torino, Vergara torna a disposizione dopo gli impegni con la Nazionale

La principale novità della giornata riguarda Antonio Vergara, rientrato dagli impegni con la Nazionale e nuovamente presente al centro sportivo azzurro. La SSC Napoli ha confermato il ritorno del calciatore nel consueto aggiornamento sull'allenamento: “Gli azzurri si sono allenati in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Torino. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo un lavoro di forza in palestra. Antonio Vergara è rientrato dagli impegni con la Nazionale”.