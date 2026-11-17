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Allegri concede due giorni di riposo a De Bruyne: ecco quando tornerà a Castel Volturno
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De Bruyne rientrerà domani a Castel Volturno dopo due giorni di riposo concordati con il Napoli.
Kevin De Bruyne tornerà domani a Castel Volturno dopo aver usufruito di due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri al termine della sfida tra Belgio e Italia. Il centrocampista belga ha beneficiato della pausa di comune accordo con il Napoli, che ha autorizzato il suo rientro posticipato rispetto agli impegni con la Nazionale.
De Bruyne, rientro concordato con il Napoli: domani a Castel Volturno
Il ritorno di De Bruyne al centro sportivo azzurro è dunque previsto per mercoledì 18 novembre, secondo quanto stabilito con la società. Nessun rientro anticipato per il belga, che riprenderà il lavoro a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo accordati da Allegri. Una gestione concordata con il club in vista della ripresa degli impegni del Napoli in vista della sfida di sabato sera contro il Torino.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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