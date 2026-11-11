Foto Ultras contro ADL, striscione durissimo al Maschio Angioino: “Vattene in pensione!”

Napoli, durissima contestazione degli ultras contro De Laurentiis: striscione al Maschio Angioino con richiesta di dimissioni.

La contestazione nei confronti di Aurelio De Laurentiis si fa sempre più dura. All'esterno del Maschio Angioino, nel cuore di Napoli, è stato esposto uno striscione con un messaggio particolarmente pesante rivolto al presidente azzurro. Gli ultras hanno espresso tutto il proprio malcontento per la situazione attraversata dalla squadra, accusando il patron di ostacolare l'esposizione degli striscioni della tifoseria. Un nuovo episodio di tensione che arriva in un momento delicato per il Napoli di Massimiliano Allegri, alle prese con risultati deludenti e un clima di crescente insoddisfazione.

Napoli, gli ultras attaccano De Laurentiis: il testo dello striscione al Maschio Angioino

Il messaggio esposto all'esterno del castello napoletano è diretto e non lascia spazio a interpretazioni. Questo il testo integrale dello striscione: “La squadra è in difficoltà mentre tu boicotti i nostri striscioni... Vattene in pensione e togliti dai co**ioni!”. Una presa di posizione durissima, con la quale gli ultras contestano apertamente la gestione del presidente e chiedono un cambio di atteggiamento nei confronti della tifoseria. Di seguito lo scatto raccolto dal nostro inviato.