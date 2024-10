Neres-Lukaku micidiali, hanno numeri folli: nessuno come loro in tutti i campionati europei

Che impatto per David Neres e Romelu Lukaku che, nonostante il minutaggio diverso, stanno entrambi trascinando il Napoli capolista con numeri incredibili che addirittura non hanno paragoni in tutti i principali campionati europei.

Il brasiliano, che vanta una partecipazione tra gol e assist ogni 23 minuti in media, e Romelu Lukaku, una ogni 45’, sono i due giocatori con il miglior rapporto minuti/partecipazioni attive (gol + assist) in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei tra tutte le competizioni. Per il brasiliano due reti e quattro assist in 139 minuti mentre per il belga tre marcature e cinque passaggi vincenti in 363 minuti. Lo riferiscono i colleghi di Opta.