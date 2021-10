Nessun cambio di procuratore per Manolas: continuerà a seguirlo Raiola

Nessun cambio di procuratore per Kostas Manolas che continuerà ad essere assistito da Mino Raiola. Nelle ultime ore era emersa una voce secondo la quale il difensore greco avrebbe potuto cambiare agente, affidandosi ad un professionista napoletano, ma la SSC Napoli, dopo essere stata interpellata per avere maggiori novità in merito o una conferma, ha spiegato che non ci sarà alcun cambio. Raiola continuerà ad essere il procuratore di Manolas.