Ngonge show, doppietta in tre minuti: avvio super del Napoli

Due gol in tre minuti per Ngonge, assoluto protagonista nell'avvio di gara del Napoli col Palermo. Doppietta show del belga ex Verona. Prima un tiro in area con Sirigu che si fa passare la palla sotto le gambe, poi altro mancino potente, stavolta più angolato, su cui l'ex Sirigu non può nulla.